МО РФ: Командование ВСУ намеренно бросает личный состав в "мясные" штурмы
Командование ВСУ в ходе контрнаступления бросает в "мясные" штурмы личный состав без какого-либо прикрытия. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого контрнаступления обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах. Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", — заявили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, как российские военные отбили атаку роты ВСУ у населённого пункта Работино в Запорожской области. Как уточнил врио губернатора региона Евгений Балицкий, наши бойцы разгромили вражескую роту и ликвидировали более 150 украинских военных.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo