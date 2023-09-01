МО РФ: Командование ВСУ намеренно бросает личный состав в "мясные" штурмы

Командование ВСУ в ходе контрнаступления бросает в "мясные" штурмы личный состав без какого-либо прикрытия. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого контрнаступления обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах. Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", — заявили в ведомстве.