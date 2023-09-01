Бойцы ВСУ массово отказываются форсировать Днепр из-за прошлых кровавых десантных операций

Большая часть личного состава Вооружённых сил Украины отказывается форсировать Днепр в Херсонской области из-за прошлых неудачных попыток, в результате которых подразделения попадали под российский огонь. Об этом свидетельствуют показания пленных бойцов 123-й бригады теробороны ВСУ, сообщает Минобороны России.

"По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады теробороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня", — сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Там отметили, что основные усилия российских сил на этом направлении были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, контрбатарейной борьбе, поиске и уничтожении диверсионно-разведывательных групп и предотвращении высадки украинского десанта на острова. В результате за неделю Украина потеряла до 230 военнослужащих, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии на этом участке фронта.