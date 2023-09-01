В Харьковской области сообщили о продвижении Российской армии к Купянску

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что, хоть и не очень быстро, усилиями российских сил линия фронта отодвигается в сторону Купянска. По его словам, украинские военные продолжают оказывать Армии России ожесточённое сопротивление.

"Контратаки со стороны противника продолжаются, они очень интенсивные. Но враг получает отпор, поэтому позиции удерживаются. Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска", — объяснил руководитель администрации Харьковской области в эфире телеканала "Россия 24".