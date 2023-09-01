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1 сентября, 13:30

Минпросвещения назвало условия вручения серебряной медали в школах

Минпросвещения РФ: Серебряную медаль нужно вручать при 60 баллах за два ЕГЭ

Выпускники должны получать серебряные медали, если имеют не более двух итоговых четвёрок и как минимум 60 баллов за ЕГЭ по двум предметам. Условия перечислены в соответствующем проекте Минпросвещения РФ, документ появился на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости "отлично" и не более двух оценок "хорошо", — говорится в тексте.

Согласно проекту, учащийся должен успешно пройти ГИА и набрать хотя бы 60 баллов при сдаче ЕГЭ по русскому языку и любому другому предмету.

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Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что абитуриентам, получившим при окончании школы серебряную медаль, дополнительно к результатам ЕГЭ будет начисляться до трёх баллов. При этом за золотую медаль будут давать до пяти баллов.

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ТАСС / Антон Подгайко

Татьяна Миссуми
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