Минпросвещения назвало условия вручения серебряной медали в школах

Выпускники должны получать серебряные медали, если имеют не более двух итоговых четвёрок и как минимум 60 баллов за ЕГЭ по двум предметам. Условия перечислены в соответствующем проекте Минпросвещения РФ, документ появился на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости "отлично" и не более двух оценок "хорошо", — говорится в тексте.

Согласно проекту, учащийся должен успешно пройти ГИА и набрать хотя бы 60 баллов при сдаче ЕГЭ по русскому языку и любому другому предмету.