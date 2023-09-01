Минпросвещения назвало условия вручения серебряной медали в школах
Минпросвещения РФ: Серебряную медаль нужно вручать при 60 баллах за два ЕГЭ
Выпускники должны получать серебряные медали, если имеют не более двух итоговых четвёрок и как минимум 60 баллов за ЕГЭ по двум предметам. Условия перечислены в соответствующем проекте Минпросвещения РФ, документ появился на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости "отлично" и не более двух оценок "хорошо", — говорится в тексте.
Согласно проекту, учащийся должен успешно пройти ГИА и набрать хотя бы 60 баллов при сдаче ЕГЭ по русскому языку и любому другому предмету.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что абитуриентам, получившим при окончании школы серебряную медаль, дополнительно к результатам ЕГЭ будет начисляться до трёх баллов. При этом за золотую медаль будут давать до пяти баллов.
ТАСС / Антон Подгайко