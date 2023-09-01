Грядёт "революция роз 2.0": Президенту Грузии предрекли участь Шеварднадзе из-за тайных встреч за спиной кабмина

Грузия может вновь пережить "революцию роз" из-за того, что действующий президент страны Саломе Зурабишвили своими антироссийскими выпадами накаляет политическую обстановку. Как вариант, её действительно ждёт импичмент. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал политолог Артур Атаев.

"Импичмент, скорее всего, будет. Являясь номинальным политиком, она очень провокационные заявления делает, указывая на пророссийский характер сегодняшней действующей политической власти. Если так продолжится, то "революция роз 2.0" возможна снова", — отметил он.

По его словам, Зурабишвили "в печёнках сидит", пытаясь раздуть конфликт внутри государства и делая акцент на антироссийской политике. Политолог полагает, что сейчас последнее слово за премьер-министром Ираклием Гарибашвили и "теневым лидером" Бидзине Иванишвили, нужен ли им этот импичмент. Ведь они могут повести свою игру, сделав из Зурабишвили врага, на которого можно сгрузить государственные проблемы. Атаев считает, её ждёт участь Эдуарда Шеварднадзе, которого сместили в 2003 году в результате "революции роз".

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк добавил, что импичмент может стать спусковым крючком для раскачки ситуации в Грузии. По его мнению, нужно учитывать, что в стране много прозападных сил, которые ждут своего часа, в том числе это сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, поэтому отстранение Зурабишвили они попытаются обернуть в свою пользу.

"Мы снова увидим протесты, снова увидим недовольство, и я не исключаю, что Запад в этот раз попытается ситуацию дожать", — поделился Данюк мнением в беседе с RT.