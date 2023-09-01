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1 сентября, 14:04

Путин рассказал, что гордится своей квалификацией плотника 4 разряда

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" рассказал, что имеет квалификацию плотника четвёртого разряда, чем очень гордится. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о трудовом воспитании в школе.

"Я в стройотряде работал. Мне присвоена квалификация плотник четвёртого разряда. Я горжусь. Хоть и не стал плотником шестого разряда, по-другому судьба сложилась. Но помню, что научился что-то делать своими руками", поделился глава государства.

По его словам, сейчас важно в школах взять курс на развитие таких направлений, как швейное дело, кулинария, IT и беспилотный транспорт, чтобы ребята могли осваивать какие-то практические навыки. Даже если это не станет профессией в будущем, то такие предметы дисциплинируют внутренне, пояснил президент. Он подчеркнул, что нужно уметь что-то делать руками.

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Также президент России Владимир Путин указал на важность семьи и подчеркнул необходимость изучения свей родословной. Он предложил школьникам составлять книги с историей рода.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова

Александр Юнашев
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