Путин рассказал, что гордится своей квалификацией плотника 4 разряда

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" рассказал, что имеет квалификацию плотника четвёртого разряда, чем очень гордится. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о трудовом воспитании в школе.

"Я в стройотряде работал. Мне присвоена квалификация плотник четвёртого разряда. Я горжусь. Хоть и не стал плотником шестого разряда, по-другому судьба сложилась. Но помню, что научился что-то делать своими руками", — поделился глава государства.

По его словам, сейчас важно в школах взять курс на развитие таких направлений, как швейное дело, кулинария, IT и беспилотный транспорт, чтобы ребята могли осваивать какие-то практические навыки. Даже если это не станет профессией в будущем, то такие предметы дисциплинируют внутренне, пояснил президент. Он подчеркнул, что нужно уметь что-то делать руками.