Регион

Уведомления отключены

1 сентября, 14:58

Американец случайно приплыл на Украину по Дунаю на каяке

На Украине задержали американца, незаконно попавшего в страну на каяке по Дунаю

<p>На Украине задержали 60-летнего американца на каяке. Фото © t.me / <a href="https://t.me/DPSUkr/13211" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДПСУ | Держприкордонслужба</a></p>

На Украине задержали 60-летнего американца на каяке. Фото © t.me / ДПСУ | Держприкордонслужба

Американец отправился в одиночный тур на каяке по Дунаю из Германии, но случайно приплыл на Украину, где его поймали местные пограничники. Об этом сообщили в Госпогранслужбе страны.

"Путешествие на каяке иностранец начал в Германии и в течение 57 дней периодически пришвартовывался к берегам различных европейских стран. Так по ошибке произошло и с украинским берегом", говорится в тексте.

60-летний мужчина родом из Калифорнии. Высадился он недалеко от города Рени Одесской области, где и попался за незаконное пересечение границы. На него составлен протокол, позже американца отправят в Румынию.

Военнослужащие ВСУ с криминальным прошлым силой вымогали деньги у украинских бойцов

Военнослужащие ВСУ с криминальным прошлым силой вымогали деньги у украинских бойцов

Ранее Служба безопасности Украины отчиталась о задержании двух сотрудниц АО "Николаевоблэнерго", которые отрицали существование Незалежной как государства и высказывались в поддержку российской военной спецоперации.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров