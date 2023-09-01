Американец случайно приплыл на Украину по Дунаю на каяке

Американец отправился в одиночный тур на каяке по Дунаю из Германии, но случайно приплыл на Украину, где его поймали местные пограничники. Об этом сообщили в Госпогранслужбе страны.

"Путешествие на каяке иностранец начал в Германии и в течение 57 дней периодически пришвартовывался к берегам различных европейских стран. Так по ошибке произошло и с украинским берегом", — говорится в тексте.

60-летний мужчина родом из Калифорнии. Высадился он недалеко от города Рени Одесской области, где и попался за незаконное пересечение границы. На него составлен протокол, позже американца отправят в Румынию.