Опубликованы фото из квартиры, где москвичу оторвало руки взрывом гранаты

Прокуратура Москвы опубликовала фото изнутри квартиры на улице Мещерякова, где сегодня жильцу оторвало руки взрывом гранаты. На кадрах видно, что осколками повредило зеркало на шкафу, а также выбило окна. Работу правоохранительных органов на месте координирует Тушинский межрайонный прокурор Сергей Банников.

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — информирует ведомство.