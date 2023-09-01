Опубликованы фото из квартиры, где москвичу оторвало руки взрывом гранаты
Прокуратура Москвы опубликовала фото из квартиры, где взорвалась граната
Прокуратура Москвы опубликовала фото изнутри квартиры на улице Мещерякова, где сегодня жильцу оторвало руки взрывом гранаты. На кадрах видно, что осколками повредило зеркало на шкафу, а также выбило окна. Работу правоохранительных органов на месте координирует Тушинский межрайонный прокурор Сергей Банников.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — информирует ведомство.
Напомним, взрыв в квартире прогремел ранее в пятницу, 1 сентября. Пострадал 20-летний парень, ему оторвало руки, а осколки гранаты рассекли живот. Где москвич взял снаряд и почему тот сдетонировал, предстоит выяснить правоохранителям.