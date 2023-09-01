Путин призвал равномерно развивать регионы РФ, чтобы они не обезлюдели

Нельзя допускать оттока населения из российских регионов, поэтому важно системно и равномерно проводить развитие всех субъектов страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".

"Для нашей страны с такой огромной территорией и относительно небольшим для такой территории населением важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции территории. Для этого нужно равномерно развивать эти территории", — пояснил он.