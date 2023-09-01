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1 сентября, 15:08

Путин призвал равномерно развивать регионы РФ, чтобы они не обезлюдели

Нельзя допускать оттока населения из российских регионов, поэтому важно системно и равномерно проводить развитие всех субъектов страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".

"Для нашей страны с такой огромной территорией и относительно небольшим для такой территории населением важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции территории. Для этого нужно равномерно развивать эти территории", пояснил он.

Путин считает, что искусственный интеллект сегодня не сможет заменить учителей

Путин считает, что искусственный интеллект сегодня не сможет заменить учителей

"Разговор о важном" — один из проектов платформы "Россия — страна возможностей", созданной по инициативе президента в 2018 году. Сегодня российский лидер общается с 30 школьниками — это победители международных олимпиад и конкурсов и ребята, добившиеся выдающихся результатов в учёбе. Открытый урок организован в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. В ходе беседы со школьниками Путин сегодня заявил, что россияне, несомненно, будут открывать для себя туристические и рекреационные возможности новых регионов.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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