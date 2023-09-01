Путин призвал равномерно развивать регионы РФ, чтобы они не обезлюдели
Нельзя допускать оттока населения из российских регионов, поэтому важно системно и равномерно проводить развитие всех субъектов страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".
"Для нашей страны с такой огромной территорией и относительно небольшим для такой территории населением важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции территории. Для этого нужно равномерно развивать эти территории", — пояснил он.
"Разговор о важном" — один из проектов платформы "Россия — страна возможностей", созданной по инициативе президента в 2018 году. Сегодня российский лидер общается с 30 школьниками — это победители международных олимпиад и конкурсов и ребята, добившиеся выдающихся результатов в учёбе. Открытый урок организован в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. В ходе беседы со школьниками Путин сегодня заявил, что россияне, несомненно, будут открывать для себя туристические и рекреационные возможности новых регионов.