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1 сентября, 15:54

Средняя зарплата учителя в Москве выросла до 144 тысяч рублей

Средняя зарплата московских учителей за полгода составила 144,8 тысячи рублей

Медианная зарплата московских учителей средней и начальной школы в январе – июле текущего года составила 144,8 тысячи рублей. Соответствующие данные подготовили в Правительстве России по случаю визита премьер-министра Михаила Мишустина в столичную школу № 1579.

Так, в 2022 году они в среднем получали 126,7 тысячи рублей, в 2021 году — 123,1 тысячи, а три года назад — 117,9 тысячи. Подчёркивается, что на данный момент в Москве преподавательскую деятельность ведут 57 тысяч человек.

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Напомним, в ходе посещения московской школы № 1579 Михаил Мишустин и мэр города Сергей Собянин, в частности, пили компот из сухофруктов. Градоначальник отметил, что почувствовал "вкус детства".

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ТАСС / Владимир Смирнов

Матвей Константинов
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