Средняя зарплата учителя в Москве выросла до 144 тысяч рублей

Медианная зарплата московских учителей средней и начальной школы в январе – июле текущего года составила 144,8 тысячи рублей. Соответствующие данные подготовили в Правительстве России по случаю визита премьер-министра Михаила Мишустина в столичную школу № 1579.

Так, в 2022 году они в среднем получали 126,7 тысячи рублей, в 2021 году — 123,1 тысячи, а три года назад — 117,9 тысячи. Подчёркивается, что на данный момент в Москве преподавательскую деятельность ведут 57 тысяч человек.