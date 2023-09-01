Средняя зарплата учителя в Москве выросла до 144 тысяч рублей
Средняя зарплата московских учителей за полгода составила 144,8 тысячи рублей
Медианная зарплата московских учителей средней и начальной школы в январе – июле текущего года составила 144,8 тысячи рублей. Соответствующие данные подготовили в Правительстве России по случаю визита премьер-министра Михаила Мишустина в столичную школу № 1579.
Так, в 2022 году они в среднем получали 126,7 тысячи рублей, в 2021 году — 123,1 тысячи, а три года назад — 117,9 тысячи. Подчёркивается, что на данный момент в Москве преподавательскую деятельность ведут 57 тысяч человек.
Напомним, в ходе посещения московской школы № 1579 Михаил Мишустин и мэр города Сергей Собянин, в частности, пили компот из сухофруктов. Градоначальник отметил, что почувствовал "вкус детства".
ТАСС / Владимир Смирнов