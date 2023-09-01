Мишустина и Собянина напоили компотом в школьной столовой 1 сентября

Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным попробовали компот из сухофруктов во время посещения столичной школы № 1579 в День знаний. Видео опубликовала пресс-служба Правительства РФ.

После осмотра пищеблока, проходя мимо стойки с напитками, премьер предложил градоначальнику угоститься. Выбор пал на компот. Оба — и Мишустин, и Собянин — остались довольны: мэр признался, что напиток напомнил ему "вкус детства", а глава правительства одобрительно заметил, что в компоте нет лишнего привкуса сахара.