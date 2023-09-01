Мишустина и Собянина напоили компотом в школьной столовой 1 сентября
Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным попробовали компот из сухофруктов во время посещения столичной школы № 1579 в День знаний. Видео опубликовала пресс-служба Правительства РФ.
Мишустин и Собянин попробовали компот в школьной столовой. Видео © Пресс-служба Правительства РФ
После осмотра пищеблока, проходя мимо стойки с напитками, премьер предложил градоначальнику угоститься. Выбор пал на компот. Оба — и Мишустин, и Собянин — остались довольны: мэр признался, что напиток напомнил ему "вкус детства", а глава правительства одобрительно заметил, что в компоте нет лишнего привкуса сахара.
Напомним, 1 сентября в российские школы пошли более 18 млн детей, из них 2 млн — первоклассники. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебный год во всех регионах начался без сбоев: по всей России проходят торжественные школьные линейки и классные часы. Специально для родителей Лайф рассказывал, как сделать первый учебный день более приятным и менее стрессовым.
Пресс-служба Правительства РФ