Домашняя свинья вывихнула плечо 15-летнему москвичу

Домашняя свинья случайно травмировала своего 15-летнего хозяина. Как сообщили в пресс-службе Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы, во время прогулки животное резко дёрнуло за поводок, из-за чего парень почувствовал боль.

Травма, полученная ребёнком в Москве из-за резвой свиньи. Фото © Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница

В больнице у мальчика диагностировали закрытый вывих плечевой кости. Под общим наркозом руку быстро вправили, после чего ребёнку наложили гипс и отпустили домой.

"Ребёнок чувствует себя хорошо. Сейчас руке требуется покой, а после снятия гипсовой повязки, в среднем через 3-6 недель, можно начинать реабилитацию травмированной руки", — сообщил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.