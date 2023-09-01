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1 сентября, 16:00

Домашняя свинья вывихнула плечо 15-летнему москвичу

Домашняя свинья случайно травмировала своего 15-летнего хозяина. Как сообщили в пресс-службе Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы, во время прогулки животное резко дёрнуло за поводок, из-за чего парень почувствовал боль.

Травма, полученная ребёнком в Москве из-за резвой свиньи. Фото © Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница

Травма, полученная ребёнком в Москве из-за резвой свиньи. Фото © Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница

В больнице у мальчика диагностировали закрытый вывих плечевой кости. Под общим наркозом руку быстро вправили, после чего ребёнку наложили гипс и отпустили домой.

"Ребёнок чувствует себя хорошо. Сейчас руке требуется покой, а после снятия гипсовой повязки, в среднем через 3-6 недель, можно начинать реабилитацию травмированной руки", — сообщил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

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А в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик пережил клиническую смерть из-за игры со включённым в розетку переходником. Ребёнка ударило током, в тяжёлом состоянии он попал в реанимацию.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Самсонов

Матвей Константинов
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