Жители Подмосковья подняли панику из-за ползучего "чудища с рогами"

По его словам, кистехвостки действительно не так часто встречаются в области, но и совсем уж редкими обитателями их назвать нельзя. Синяев советует просто не трогать насекомое, поскольку оно не представляет опасности ни для людей, ни для животных. Разве что может вызвать аллергическую реакцию у проглотившего её человека, но и для такого результата понадобится съесть почти десяток особей сразу. После окукливания кистехвостки превращаются в бабочку и могут стать пищей для птиц.