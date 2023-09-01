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1 сентября, 16:31

Жители Подмосковья подняли панику из-за ползучего "чудища с рогами"

Энтомолог Синяев распознал кистехвостку на видео с "чудовищем" из Солнечногорска

Одна из недавних публикаций с необычным насекомым в российских соцсетях заставила пользователей подумать, что в Солнечногорске завелось своё собственное "чудище с рогами". Подробнее о необычном представителе фауны рассказал глава АНО "Центр экологического воспитания "Планета бабочек" энтомолог Виктор Синяев.

Orgyia antiqua (кистехвостка), обнаруженная жительницей Солнечногорска. Видео © VK / Подслушано в Солнечногорске

Учёный объяснил, что попавшее в объектив "чудище" — Orgyia antiqua, или кистехвостка — совершенно не опасное, а замечательное насекомое. Одна из его главных особенностей — отсутствие крыльев.

"Самка бескрылая, а самцы для спаривания слетаются в массе к ней. Отсюда и название латинское — античная оргия", объяснил энтомолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По его словам, кистехвостки действительно не так часто встречаются в области, но и совсем уж редкими обитателями их назвать нельзя. Синяев советует просто не трогать насекомое, поскольку оно не представляет опасности ни для людей, ни для животных. Разве что может вызвать аллергическую реакцию у проглотившего её человека, но и для такого результата понадобится съесть почти десяток особей сразу. После окукливания кистехвостки превращаются в бабочку и могут стать пищей для птиц.

Эксперт по насекомым рассказал, что рожки кистехвостки, которые вызвали интерес у пользователей соцсетей, — на самом деле хвост. Их сходство может объясняться тем, что такие образования отвлекают внимание хищников от головы насекомого.
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К сожалению, не все насекомые так же безвредны для людей, как кистехвостки. Врач-ветеринар рассказал, что даже банальный укус пчелы, шмеля или осы может привести к летальному исходу. Насекомое может ужалить в область груди, лица или шеи (где сосредоточено большое количество сосудов), вызвав фатальные последствия.

Обложка ©

VK / Подслушано в Солнечногорске

Юрий Лысенко
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