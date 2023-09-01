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Регион
Опубликовано 1 сентября 2023, 17:23
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Зеленского уличили во лжи об оружии с дальностью поражения 700 км из-за одной детали

Эксперт Хатылёв призвал не верить словам Зеленского о дальнобойном оружии

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о якобы успешном поражении российской цели на расстоянии в 700 километров с помощью дальнобойного оружия может быть обычной бравадой. Об этом сообщил "Царьграду" военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылёв.

Он допустил, что Зеленский мог говорить об атаке ВСУ на аэродром в Пскове, удалённость которого от украинских границ как раз оценивается в 700 километров. Но Минобороны Украины пока молчит, как и военные эксперты Киева. Если бы слова Зеленского были правдой, то пошли бы подтверждения от других источников, уверен эксперт.

"Надо пропускать [его слова. — Прим. Лайфа] мимо ушей и ждать какого-то официального подтверждения", заключил Хатылёв.

Слова Зеленского о "дальнобойном оружии" сочли попыткой скрыть след НАТО в атаке на Ил-76 в Пскове
Слова Зеленского о "дальнобойном оружии" сочли попыткой скрыть след НАТО в атаке на Ил-76 в Пскове

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы успешно применили произведённое на Украине дальнобойное оружие. По его словам, дальность поражения целей составляет 700 километров.

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Getty Images / Paul Ellis

Татьяна Миссуми
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