Зеленского уличили во лжи об оружии с дальностью поражения 700 км из-за одной детали

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о якобы успешном поражении российской цели на расстоянии в 700 километров с помощью дальнобойного оружия может быть обычной бравадой. Об этом сообщил "Царьграду" военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылёв.

Он допустил, что Зеленский мог говорить об атаке ВСУ на аэродром в Пскове, удалённость которого от украинских границ как раз оценивается в 700 километров. Но Минобороны Украины пока молчит, как и военные эксперты Киева. Если бы слова Зеленского были правдой, то пошли бы подтверждения от других источников, уверен эксперт.