Слова Зеленского о "дальнобойном оружии" сочли попыткой скрыть след НАТО в атаке на Ил-76 в Пскове

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы наличии у страны дальнобойного оружия собственного производства, способного поражать цель на расстоянии 700 километров, может быть попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Александр Дудчак.

По его словам, способные на такое системы в арсенале Незалежной вполне могли быть поставлены Западом, а слова украинского лидера — попыткой скрыть реального производителя, "чтобы меньше шума было". Эксперт напомнил о дискуссиях, связанных с целесообразностью передачи Киеву такого оружия и ударов им по территории России.

Дудчак отметил, что до сих пор неясно, откуда действительно был нанесён недавний удар по Пскову, и на данный момент существуют версии об атаке чуть ли не из акватории Балтийского моря или из буквально граничащей с городом Эстонии.