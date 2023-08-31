Слова Зеленского о "дальнобойном оружии" сочли попыткой скрыть след НАТО в атаке на Ил-76 в Пскове
Политолог назвал попыткой прикрыть Запад слова Зеленского о дальнобойном оружии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / АР / Thomas Traasdahl
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы наличии у страны дальнобойного оружия собственного производства, способного поражать цель на расстоянии 700 километров, может быть попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Александр Дудчак.
По его словам, способные на такое системы в арсенале Незалежной вполне могли быть поставлены Западом, а слова украинского лидера — попыткой скрыть реального производителя, "чтобы меньше шума было". Эксперт напомнил о дискуссиях, связанных с целесообразностью передачи Киеву такого оружия и ударов им по территории России.
Дудчак отметил, что до сих пор неясно, откуда действительно был нанесён недавний удар по Пскову, и на данный момент существуют версии об атаке чуть ли не из акватории Балтийского моря или из буквально граничащей с городом Эстонии.
"Так что вот ради того, чтобы прикрыть натовские страны, ну, пока на этом этапе. Понимаете, они постоянно двигают это окно Овертона и проверяют реакцию России", — заключил политолог.
Напомним, в ночь с 29 на 30 августа аэропорт Пскова атаковали беспилотники. В результате вражеских действий были повреждены четыре военно-транспортных самолёта Ил-76. Сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы использовала дальнобойное оружие собственного производства, способное бить на 700 километров, — примерно столько составляет расстояние от Пскова до Незалежной.