Грузия не хочет идти путём внешнего управления, выбранным для страны президентом Саломе Зурабишвили. Об этом "Царьграду" рассказал политолог, эксперт по странам СНГ Аслан Рубаев, комментируя начало процесса импичмента главе закавказской республики. По его словам, Зурабишвили ведёт себя так фривольно из-за колоссальной финансовой и иной поддержки со стороны США.

"Она имеет неограниченную как финансовую поддержку, так и в области консультаций со стороны ведущих специалистов ЦРУ по постсоветскому пространству. Её вообще готовили как следующего управленца Грузии, она должна была заменить Саакашвили и проводить ровно ту же политику, которую проводил он", — пояснил эксперт.

Так, она провела бы достаточно резкие реформы в отношении непокорных Тбилиси Южной Осетии и Абхазии, что накалило бы и так непростые отношения с Россией. Грузинский народ, отметил Рубаев, понимает это, и выбрал "путь отстранения от западных нарративов", насаждаемых ещё с середины нулевых.

Причём импичмент — реальный итог политической карьеры Зурабишвили, считает политолог. По его словам, она "проводник внешнеполитических акций США" в стране и является человеком, способным довести её до потери суверенитета.

"Её отстранение — это означает снять наручники, выпустить из плена Грузию", — подчеркнул собеседник издания.

В то же время в Грузии и так огромное количество различных фондов, средств массовой информации, политологов и журналистов, которые вещают на широкую аудиторию и продвигают другие ориентиры, ведущие к "разрыву с постсоветскими странами, прежде всего с Россией, к конфликту, обострению и даже войне".

Рубаев отметил, что план "Грузинской мечты" — правящей партии — созвучен с принятым президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: "Ноль проблем с соседями". Именно понимание необходимости развития отношений с Россией и другими странами постсоветского пространства является главным залогом успеха, добавил он.

"Это главный залог успеха — выстраивать хорошие добрососедские торговые выгодные социально-экономические отношения со своими соседями в первую очередь", — заключил эксперт.