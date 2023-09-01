России спрогнозировали "нервную" зиму из-за Эль-Ниньо

Грядущая зима обещает быть беспокойной и непохожей на "русскую" зиму в классическом понимании. Всё дело в эффекте климатического феномена Эль-Ниньо. Об этом рассказал ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

"Эль-Ниньо — с испанского — "мальчик, малыш" — это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на погоду планеты. В таком случае увеличится повторяемость атлантических циклонов с северо-запада — более 60% случаев с длительностью серий до одной-двух недель", — объяснил Тишковец.

Метеоролог сообщил, что прогнозы говорят о том, что декабрьская температура будет выше нормы на один-два градуса, январская — на три-четыре, а февральская — на четыре-пять. И если в декабре и январе количество осадков будет находиться в пределах нормы, то конец сезона окажется щедрым на снег — с избытком нормы в 20–40%.

Большая часть зимних осадков будет выпадать в смешанной фазе, когда короткие периоды холода будут уступать продолжительным оттепелям, с ледяными дождями и гололёдом. Такая "нервная" зима приведёт к тому, что плотный снежный покров будет быстро таять и весна наступит раньше, чем это обычно бывает в нашей климатической зоне.