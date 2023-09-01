Жителей городов-миллионников предупредили о нехватке солнца в первые осенние выходные

Первые сентябрьские выходные подарят жителям Москвы переменную облачность и тёплую погоду. А самые жаркие дни ожидаются в Волгограде и Ростове-на-Дону, выяснили аналитики и метеорологи "Яндекс.Погоды", с выводами которых ознакомился Лайф.

"2 сентября в столице будет облачно с прояснениями, а температура достигнет 20 градусов. Скорость ветра с утра составит 2,2 метра в секунду, а вечером — 1,5 м/с. В воскресенье, 3 сентября, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет 16 градусов. Днём она поднимется до 22", — поделился руководитель сервиса Александр Ганьшин.

По данным синоптиков, солнечного света в предстоящие выходные не будет хватать и остальным городам-миллионникам. Летняя жара побалует лишь жителей Волгограда и Ростова-на-Дону. Там температура может подняться до 28–32 градусов.