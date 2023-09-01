Министра внутренних дел ФРГ объявили "подражательницей Штази" за охоту на неугодных

Министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер критикуют за увольнение главы агентства по кибербезопасности (BSI) Арне Шёнбома. Как пишет Bild, от неё требуют извинений и восстановления Шёнбома в должности.

По словам представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Штефана Хека, Фезер "возлагает ответственность на сотрудников спецслужб с безупречной репутацией". Он считает, что её действия "напоминают методы Штази" — министерства государственной безопасности почившей Германской Демократической Республики.

А представитель Христианско-социального союза (ХСС) Андреа Линдхольц указал, что Фезер "сначала уволила главу BSI Шёнбома, а затем начала искать причины, оправдывающие это". По его словам, министр должна восстановить уволенного в должности и объяснить свои действия "на специальном заседании комитета [Бундестага] по внутренним делам", который пройдёт в следующий вторник.

В свою очередь ещё один представитель ХДС Кристоф де Фрис сравнил увольнение Шёнбома с "охотой на ведьм" и попыткой "избавиться от политически не популярного чиновника". Он считает, что министр "пыталась получить доказательства постфактум, в обход официальных каналов".