Министра внутренних дел ФРГ объявили "подражательницей Штази" за охоту на неугодных
Главу МВД Германии обвинили в "методах Штази" из-за увольнения главы BSI Шёнбома
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld
Министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер критикуют за увольнение главы агентства по кибербезопасности (BSI) Арне Шёнбома. Как пишет Bild, от неё требуют извинений и восстановления Шёнбома в должности.
По словам представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Штефана Хека, Фезер "возлагает ответственность на сотрудников спецслужб с безупречной репутацией". Он считает, что её действия "напоминают методы Штази" — министерства государственной безопасности почившей Германской Демократической Республики.
А представитель Христианско-социального союза (ХСС) Андреа Линдхольц указал, что Фезер "сначала уволила главу BSI Шёнбома, а затем начала искать причины, оправдывающие это". По его словам, министр должна восстановить уволенного в должности и объяснить свои действия "на специальном заседании комитета [Бундестага] по внутренним делам", который пройдёт в следующий вторник.
В свою очередь ещё один представитель ХДС Кристоф де Фрис сравнил увольнение Шёнбома с "охотой на ведьм" и попыткой "избавиться от политически не популярного чиновника". Он считает, что министр "пыталась получить доказательства постфактум, в обход официальных каналов".
Напомним, осенью 2022 года Арне Шёнбом был уволен после ряда публикаций в СМИ о его якобы тесных связях с одной из организаций, глава которой, как утверждалось, ведёт к России. В ноябре стало известно, что он перейдёт на работу в Федеральную академию государственного управления (BAköV) при МВД Германии. А 31 августа текущего года Bild писала, что Шёнбом подал в суд на МВД Германии и потребовал возместить ущерб за издевательства — отношение к нему "такое, будто он никогда не возглавлял BS".