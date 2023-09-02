Apple огорошила владельцев MacBook неприятной новостью

Американская компания Apple обновила список гаджетов, которые считаются устаревшими. В него вошли две популярные модели ноутбуков MacBook Pro, выпущенные в 2015 и 2017 годах, сообщило издание MacRumors.

По данным журналистов, портативные компьютеры были отнесены к группе раритетных, так как в последний раз они появлялись в продаже пять лет назад. Теперь сервисные центры Apple могут отказать владельцам этих устройств в ремонте или обслуживании, если запчасти для гаджетов будут отсутствовать.

Авторы напомнили, что MacBook Pro 2015 года выпуска обрёл большую популярность на рынке электронных устройств. Именно поэтому он продавался дольше обычного и был снят с конвейера лишь в 2018-м, пояснили авторы издания.