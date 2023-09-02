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2 сентября, 01:49

Apple огорошила владельцев MacBook неприятной новостью

MacRumors: Apple занесла MacBook Pro 2015 года в список устаревших моделей

Американская компания Apple обновила список гаджетов, которые считаются устаревшими. В него вошли две популярные модели ноутбуков MacBook Pro, выпущенные в 2015 и 2017 годах, сообщило издание MacRumors.

По данным журналистов, портативные компьютеры были отнесены к группе раритетных, так как в последний раз они появлялись в продаже пять лет назад. Теперь сервисные центры Apple могут отказать владельцам этих устройств в ремонте или обслуживании, если запчасти для гаджетов будут отсутствовать.

Авторы напомнили, что MacBook Pro 2015 года выпуска обрёл большую популярность на рынке электронных устройств. Именно поэтому он продавался дольше обычного и был снят с конвейера лишь в 2018-м, пояснили авторы издания.

Названа дата презентации нового айфона и Apple Watch

Названа дата презентации нового айфона и Apple Watch

Между тем новые модели гаджетов Apple могут сильно взлететь в цене из-за внешней политики Соединённых Штатов. Попытки Вашингтона просадить экономику Китая приведут к подорожанию продукции американской компании.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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