Карл III был разочарован, когда вместо девочки родился сын Гарри

Принц Чарльз, ныне король Великобритании Карл III, был разочарован рождением сына Гарри, потому что хотел, чтобы вторым ребёнком была девочка. Об этом сообщил телеканал ABC News, эксклюзивно показав отрывок из документального фильма "Диана: остальная часть её истории".

В ленте были использованы аудиозаписи разговоров принцессы с близким другом. Она откровенно делилась с ним некоторыми сложностями в семье. Например, рассказала о непростых взаимоотношениях мужа с её матерью — Фрэнсис Шанд Кидд. На крестинах Гарри он сообщил ей о своём разочаровании полом новорождённого, а она не прониклась его чувствами и посоветовала радоваться тому, что родился нормальный ребёнок. После этого принц Чарльз почти перестал с нею разговаривать.