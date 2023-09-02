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2 сентября, 00:56

Кадыров поручил разобраться в драке в ТЦ Москвы с участием чеченского бойца

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову лично разобраться в причинах массовой драки в ТЦ Москвы, где участвовал боец ММА Шовхал Чурчаев. Об этом сообщил сам парламентарий.

По словам Делимханова, он находится на связи с мэром российской столицы Сергеем Собяниным, а также с правоохранительными органами. Депутат добавил, что Кадыров осуждает недисциплинированную выходку чеченского атлета ради "бессмысленного шоу".

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"Поведение отдельных личностей, которое идёт вразрез с нашей религией и традициями, будет пресекаться, по отношению к зачинщикам будут приниматься самые жёсткие меры в соответствии с законом и нашими обычаями. Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно", — пригрозил депутат в телеграм-канале.

Напомним, потасовка произошла на пресс-конференции ММА-промоушена "Наше дело" в торговом центре "Ривьера". Зачинщиком драки выступил Чурчаев, который первым атаковал одного из фанатов. В настоящее время спортсмен задержан полицией.

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t.me / Kadyrov_95

Илья Пушкарев
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