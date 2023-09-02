Регион

Уведомления отключены

2 сентября, 04:08

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано вблизи Курильских островов

Мощные подземные толчки зарегистрированы неподалёку от Курильских островов утром 2 сентября. По словам местных жителей, землетрясение ощущалось в населённых пунктах, однако разрушений не спровоцировало.

Землетрясение зафиксировано неподалёку от Курильских островов. Видео © t.me / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Эпицентр природного катаклизма располагался в проливе Алаид на расстоянии 32 километра от Северо-Курильска. В Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН уточнили, что магнитуда толчков достигла значения 6,2.

"Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Землетрясение ощутили жители города Северо-Курильска. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — прокомментировали ситуацию в ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Рухнут 100 тысяч домов: Турецкий сейсмолог сделал страшный прогноз для Стамбула в случае землетрясения

Рухнут 100 тысяч домов: Турецкий сейсмолог сделал страшный прогноз для Стамбула в случае землетрясения

Ранее российский учёный Владимир Кособоков высказался насчёт теории о появлении подземных толчков на фоне суперлуния. По мнению научного сотрудника Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, связь между двумя явлениями ничтожна.

Обложка ©

Wikipedia / Анатолий Грузевич

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров