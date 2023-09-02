Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано вблизи Курильских островов

Мощные подземные толчки зарегистрированы неподалёку от Курильских островов утром 2 сентября. По словам местных жителей, землетрясение ощущалось в населённых пунктах, однако разрушений не спровоцировало.

Землетрясение зафиксировано неподалёку от Курильских островов. Видео © t.me / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Эпицентр природного катаклизма располагался в проливе Алаид на расстоянии 32 километра от Северо-Курильска. В Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН уточнили, что магнитуда толчков достигла значения 6,2.

"Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Землетрясение ощутили жители города Северо-Курильска. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — прокомментировали ситуацию в ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.