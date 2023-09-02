Полянский счёл существующим риск прямого столкновения НАТО и России

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что риск прямого столкновения между Россией и НАТО существует, ведь альянс очень сильно вовлечён в происходящее на Украине. Об этом он заявил в ходе общения с пользователями соцсети X.

"Не нам оценивать вероятность этого сценария. Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО", — сказал дипломат.

Полянский указал на то, что альянс поставляет Киеву вооружения, передаёт разведывательные данные со спутников. Также существуют признаки того, что НАТО отправляет солдат на Украину, что "вызывает большие подозрения".