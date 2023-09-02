Полянский счёл существующим риск прямого столкновения НАТО и России
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что риск прямого столкновения между Россией и НАТО существует, ведь альянс очень сильно вовлечён в происходящее на Украине. Об этом он заявил в ходе общения с пользователями соцсети X.
"Не нам оценивать вероятность этого сценария. Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО", — сказал дипломат.
Полянский указал на то, что альянс поставляет Киеву вооружения, передаёт разведывательные данные со спутников. Также существуют признаки того, что НАТО отправляет солдат на Украину, что "вызывает большие подозрения".
А ранее глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин назвал СВО на Украине решительным ответом на агрессию НАТО против РФ.
t.me / Дмитрий Полянский