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Регион
Опубликовано 2 сентября 2023, 04:55
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Полянский счёл существующим риск прямого столкновения НАТО и России

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что риск прямого столкновения между Россией и НАТО существует, ведь альянс очень сильно вовлечён в происходящее на Украине. Об этом он заявил в ходе общения с пользователями соцсети X.

"Не нам оценивать вероятность этого сценария. Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО", — сказал дипломат.

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Полянский указал на то, что альянс поставляет Киеву вооружения, передаёт разведывательные данные со спутников. Также существуют признаки того, что НАТО отправляет солдат на Украину, что "вызывает большие подозрения".

А ранее глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин назвал СВО на Украине решительным ответом на агрессию НАТО против РФ.

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t.me / Дмитрий Полянский

Артур Лапсаков
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