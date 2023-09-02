WP: Байден может подписать соглашение о стратегическом партнёрстве с Вьетнамом
США и Вьетнам планируют подписать соглашение о партнёрстве. Решение может быть принято в ходе визита американского президента Джо Байдена в эту страну, пишет газета The Washington Post.
Если документ будет подписан, то это может способствовать укреплению отношений Вашингтона с азиатскими странами, указывает издание.
Напомним, о планах Байдена посетить Вьетнам стало известно в первой половине августа. По его словам, Ханой хотел бы наладить отношения с Америкой и укрепить партнёрство.
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ТАСС / AP / Susan Walsh