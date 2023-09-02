WP: Байден может подписать соглашение о стратегическом партнёрстве с Вьетнамом

США и Вьетнам планируют подписать соглашение о партнёрстве. Решение может быть принято в ходе визита американского президента Джо Байдена в эту страну, пишет газета The Washington Post.

Если документ будет подписан, то это может способствовать укреплению отношений Вашингтона с азиатскими странами, указывает издание.