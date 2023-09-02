Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран", поэтому нет смысла надеяться на улучшение отношений с ними. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

"Отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грёзам, как мы когда-то помиримся и заживём большой полиаморной семьёй с небинарными гендерами", — подчеркнул он.

Медведев напомнил, что история повторяется: как когда-то уже были лозунги об уничтожении всех русских, так и сейчас Киев следует гитлеровским путём. Он назвал руководство США и Европы "прямыми и явными пособниками нацистов", которые открыто поддерживают киевский режим.