Медведев назвал западных лидеров "прямыми и явными пособниками нацистов"
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран", поэтому нет смысла надеяться на улучшение отношений с ними. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.
"Отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грёзам, как мы когда-то помиримся и заживём большой полиаморной семьёй с небинарными гендерами", — подчеркнул он.
Медведев напомнил, что история повторяется: как когда-то уже были лозунги об уничтожении всех русских, так и сейчас Киев следует гитлеровским путём. Он назвал руководство США и Европы "прямыми и явными пособниками нацистов", которые открыто поддерживают киевский режим.
Ранее Медведев заявил, что непрекращающийся отток населения стал для украинских властей настоящей головной болью, такими темпами Киеву скоро будет некого гнать на фронт. Замглавы Совбеза напомнил, что за пределами Украины уже числятся 17,9 миллиона человек и это количество будет расти. В самой стране можно насчитать от силы 19,7 миллиона украинцев.
ТАСС / Екатерина Штукина