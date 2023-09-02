Самодельный беспилотник самолëтного типа упал в Воронежской области

В Воронежской области рухнул неизвестный самодельный беспилотник самолëтного типа. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, обломки БПЛА были обнаружены вчера утром в поле. Местные жители заметили их примерно в пяти километрах от посёлка 1-го отделения совхоза "Новоусманский".

Как выяснили специалисты, дрон имел признаки кустарного производства, его фрагменты уже отправлены на экспертизу. К счастью, пострадавших и повреждений в результате падения беспилотника нет.