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2 сентября, 07:21

Самодельный беспилотник самолëтного типа упал в Воронежской области

В Воронежской области рухнул неизвестный самодельный беспилотник самолëтного типа. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, обломки БПЛА были обнаружены вчера утром в поле. Местные жители заметили их примерно в пяти километрах от посёлка 1-го отделения совхоза "Новоусманский".

Как выяснили специалисты, дрон имел признаки кустарного производства, его фрагменты уже отправлены на экспертизу. К счастью, пострадавших и повреждений в результате падения беспилотника нет.

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А сегодня утром российские военные пресекли очередную попытку противника ударить беспилотниками по территории нашей страны. Как уточнили в Минобороны РФ, два БПЛА самолётного типа были уничтожены в Белгородской области.

Обложка ©

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Николь Вербер
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