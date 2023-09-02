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2 сентября, 07:32

Путин поздравил лидера Вьетнама Во Ван Тхыонга с 78-летием независимости страны

Президент РФ Владимир Путин обратился к коллеге из Вьетнама Во Ван Тхыонгу, поздравив его с 78-летием независимости республики. Текст обращения размещён на сайте Кремля.

"Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю 78-летия провозглашения независимости Вьетнама. Российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", — указано в тексте.

Глава государства подчеркнул, что страны сотрудничают по разным направлениям, а стратегическое партнёрство будет укрепляться ради стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин пожелал Ван Тхыонгу здоровья и удачи, а Вьетнаму — процветания и благополучия.

Независимость от Японии страна получила 2 сентября 1945 года. А затем до 1954-го доказывала свой новый статус в войне сопротивления с Францией.

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Ранее президент России Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с национальным праздником республики — Днём независимости, отметив, что наращивание двусторонних связей идёт в русле укрепления стабильности на евразийском пространстве.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Татьяна Миссуми
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