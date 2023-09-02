Путин поздравил лидера Вьетнама Во Ван Тхыонга с 78-летием независимости страны

Президент РФ Владимир Путин обратился к коллеге из Вьетнама Во Ван Тхыонгу, поздравив его с 78-летием независимости республики. Текст обращения размещён на сайте Кремля.

"Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю 78-летия провозглашения независимости Вьетнама. Российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", — указано в тексте.

Глава государства подчеркнул, что страны сотрудничают по разным направлениям, а стратегическое партнёрство будет укрепляться ради стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин пожелал Ван Тхыонгу здоровья и удачи, а Вьетнаму — процветания и благополучия.

Независимость от Японии страна получила 2 сентября 1945 года. А затем до 1954-го доказывала свой новый статус в войне сопротивления с Францией.