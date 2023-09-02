ВСУ содрогнулись от новой тактики российских военных

Российские военные начали использовать новую тактику против ВСУ и теперь поджигают минные поля, приводя в полнейший ужас вражеские отряды. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских морских пехотинцев.

"Используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля ещё более смертоносными. Например, они размещают на них горючее вещество. Как только украинцы приступают к расчистке, русские сбрасывают гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов", — говорится в статье.

Автор материала также отметил, что бойцы ВСУ признают преимущество России в некоторых важных аспектах. Более того, как заявил украинский ветеран морской пехоты, ВС РФ и правда во многом превосходят армию Незалежной, в том числе в боевом вооружении — артиллерии, танках и дронах, — а также в живой силе.