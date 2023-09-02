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2 сентября, 08:07

Неизвестный диверсант сжёг сразу три шкафа на ж/д в Подмосковье

SHOT: В Подмосковье подожгли шкафы системы управления электрообогревом стрелок

Неизвестный совершил диверсию на железнодорожных путях в Подмосковье и поджёг три шкафа системы управления электрообогревом стрелок в Люберецком районе. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, всё произошло вечером 31 августа. Злоумышленник вскрыл три шкафа на перегоне Овражки – Родники и поджёг их. В итоге они выгорели полностью.

Исследуя место ЧП, правоохранители обнаружили пакет с неизвестным веществом коричневого цвета, а также следы от обуви и образцы грунта. В настоящее время поджигателя ищут.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Севастополе за попыткой устроить диверсию поймали двух "кладменов" с Украины. Мужчин заметили на территории охраняемой зоны в Балаклавском районе, когда они усердно копали. При задержании оказалось, что у них с собой были специнструменты и электронная карта с основными энергетическими и инфраструктурными объектами полуострова.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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