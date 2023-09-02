Путин поздравил Елену Проклову с юбилеем
Путин поздравил Елену Проклову с 70-летием, отметив её талант и обаяние
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Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Елену Проклову с 70-летием. Глава государства отметил, что обаяние и творческий потенциал помогли ей достичь успеха в профессии.
"Поздравляю Вас с юбилейным днём рождения. Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, добиться успеха на телевидении, а главное, заслужить искреннюю любовь зрителей", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер пожелал заслуженной артистке РСФСР здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста РФ Сергея Маковецкого. 13 июня ему исполнилось 65 лет. Глава государства пожелал актёру доброго здоровья, вдохновения и новых работ. Политик отметил, что Маковецкий добился успеха на творческом поприще, покорил зрителей самобытным талантом и высочайшим классом актёрского мастерства.