Путин поздравил Елену Проклову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Елену Проклову с 70-летием. Глава государства отметил, что обаяние и творческий потенциал помогли ей достичь успеха в профессии.

"Поздравляю Вас с юбилейным днём рождения. Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, добиться успеха на телевидении, а главное, заслужить искреннюю любовь зрителей", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал заслуженной артистке РСФСР здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.