Массовое бегство украинских дезертиров из страны объясняется тем, что им некого и нечего защищать. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя соответствующую публикацию французской газеты Le Figaro.

"Украинцы не хотят воевать и правдами и неправдами пытаются покинуть страну, за любые деньги выехать, либо сказаться больными, либо другим способом уклониться от защиты интересов своей родины. Ну что ж, можно сказать, что украинцы правы", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Политик добавил, что обычный мобилизованный, необученный и неоснащённый украинец живёт на фронте "часы", что контрастирует с ВС России, которые, напомнил он, "одна из самых сильных армий в мире". Поэтому жителям Незалежной "на фронте делать нечего", и они это прекрасно понимают.

Естественно, отметил Гагин, украинцы всячески стараются уклониться от воинской службы и попадания на фронт, "потому что им и защищать особо нечего и некого".

"Защищать Зеленского со своей бандой, которые наживаются на крови своего народа, я думаю, это действительно глупо", — указал он.