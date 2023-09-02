В Омске в одной квартире нашли тела двух сестёр-близняшек

В Омске разбираются в причинах смерти двух сестёр-близняшек, чьи тела были найдены в квартире. Как пишет "Город55" со ссылкой на источник, 31-летних девушек без признаков жизни обнаружил супруг одной из них, вернувшийся домой. Они находились в разных комнатах.

Точную причину смерти ещё предстоит установить. По данным издания Regnum, обе погибшие стояли на учёте в психиатрической больнице: у одной ранее выявили депрессию, у другой — биполярное расстройство. Подчёркивается, что перед трагедией муж одной из девушек получил смс-сообщение от супруги.