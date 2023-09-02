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2 сентября, 10:27

В Омске в одной квартире нашли тела двух сестёр-близняшек

<p>Погибшие в Омске сёстры-близняшки. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/manicurevomsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">manicurevomsk</a></p>

Погибшие в Омске сёстры-близняшки. Обложка © VK / manicurevomsk

В Омске разбираются в причинах смерти двух сестёр-близняшек, чьи тела были найдены в квартире. Как пишет "Город55" со ссылкой на источник, 31-летних девушек без признаков жизни обнаружил супруг одной из них, вернувшийся домой. Они находились в разных комнатах.

Точную причину смерти ещё предстоит установить. По данным издания Regnum, обе погибшие стояли на учёте в психиатрической больнице: у одной ранее выявили депрессию, у другой — биполярное расстройство. Подчёркивается, что перед трагедией муж одной из девушек получил смс-сообщение от супруги.

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Матвей Константинов
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