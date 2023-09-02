Названо два правила, которые не дадут вашему полотенцу стать рассадником грибка

Полотенце для ванной легко может превратиться в рассадник бактерий, грибка и вирусов, поэтому его нужно регулярно менять. Об этом рассказала дерматолог-косметолог и доктор медицинских наук Светлана Жабоева.

Бактерии, вирусы и грибок очень любят размножаться в тёплой и влажной среде, сообщила врач. Полотенца в наших ванных как нельзя лучше подходят под эти условия. Чтобы предмет личной гигиены не превратился в источник болезней, нужно соблюдать несложные правила. Первое из них: полотенец должно быть несколько.

"Важно соблюдать правила гигиены. Для этого в идеале надо для тела, ног и лица использовать три разных полотенца. Если мы используем только одно для всего, то оно дольше остаётся мокрым. На мокром полотенце в тёплом помещении начинают размножаться бактерии, вирусы и грибок", — объяснила Светлана Жабоева в беседе с радио Sputnik.

Правило номер два: полотенца нужно менять максимально часто. Даже при использовании трёх полотенец требуется их регулярная замена, желательно не реже одного раза в три дня если ваша кожа здорова, предупредила дерматолог. Тем, у кого на коже имеются высыпания, их нужно менять ежедневно. Если вдруг возможности стирать каждый день нет, то можно прогладить полотенца утюгом.