ВСУ обстреляли из миномёта посёлок в Курской области

Сегодня утром ВСУ обстреляли из миномёта посёлок Тёткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Всего было семь прилётов, два дома получили повреждения.

"Пострадавших нет. Обрыв на линии электропередачи, примерно треть посёлка без света. Аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность", — написал он в своём телеграм-канале.