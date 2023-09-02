ВСУ обстреляли из миномёта посёлок в Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области
Сегодня утром ВСУ обстреляли из миномёта посёлок Тёткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Всего было семь прилётов, два дома получили повреждения.
"Пострадавших нет. Обрыв на линии электропередачи, примерно треть посёлка без света. Аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших нет.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин