Минобороны: Украинский БПЛА был уничтожен над Белгородской областью
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области. Это уже четвёртая атака на регион за день.
"2 сентября, около 12:45 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по территории РФ. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", — отметили в министерстве.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что ПВО сработала в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, в результате падения осколков дрона никто не пострадал, но есть незначительные повреждения оконных остеклений в одном из частных домов в селе Головчино.
Сегодня утром уже была пресечена попытка украинской стороны открыть огонь по территории Белгородской области. Тогда в Минобороны России сообщили, что наши военные отразили атаку и уничтожили два беспилотника самолётного типа. О пострадавших не сообщалось.
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