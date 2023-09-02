Минобороны: Украинский БПЛА был уничтожен над Белгородской областью

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области. Это уже четвёртая атака на регион за день.

"2 сентября, около 12:45 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по территории РФ. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", — отметили в министерстве.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что ПВО сработала в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, в результате падения осколков дрона никто не пострадал, но есть незначительные повреждения оконных остеклений в одном из частных домов в селе Головчино.