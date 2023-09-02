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2 сентября, 11:43

Медведев посетил жителей пострадавших от тайфуна районов Южно-Сахалинска

<p>Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска. Обложка © Екатерина Штукина / POOL / ТАСС</p>

Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска. Обложка © Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска и пообщался с их жителями. Соответствующее видео опубликовано на странице политика в социальной сети "ВКонтакте". Его сопровождал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска. Видео © VK / Дмитрий Медведев

Медведев спросил у семьи, какой именно ущерб нанесла им непогода и как власти помогают в сложившейся ситуации.

"Материально помогли, да. И приехало МЧС откачивать [воду]. С самого утра прям. [У нас] весь ламинат поплыл", ответила девушка.

Лимаренко добавил, что власти приняли решение выдавать жителям материалы для замены пострадавших от воды полов. Кроме того, им уже выплачивают компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

"Ну то, что быстро среагировали, правильно", отметил Медведев.

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Напомним, что из-за обильных осадков в Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с последствиями стихии был создан оперативный штаб, его возглавил мэр города Сергей Надсадин.

Матвей Константинов
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