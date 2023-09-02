Медведев посетил жителей пострадавших от тайфуна районов Южно-Сахалинска
Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска. Обложка © Екатерина Штукина / POOL / ТАСС
Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска и пообщался с их жителями. Соответствующее видео опубликовано на странице политика в социальной сети "ВКонтакте". Его сопровождал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска. Видео © VK / Дмитрий Медведев
Медведев спросил у семьи, какой именно ущерб нанесла им непогода и как власти помогают в сложившейся ситуации.
"Материально помогли, да. И приехало МЧС откачивать [воду]. С самого утра прям. [У нас] весь ламинат поплыл", — ответила девушка.
Лимаренко добавил, что власти приняли решение выдавать жителям материалы для замены пострадавших от воды полов. Кроме того, им уже выплачивают компенсацию в размере 20 тысяч рублей.
"Ну то, что быстро среагировали, правильно", — отметил Медведев.
Напомним, что из-за обильных осадков в Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с последствиями стихии был создан оперативный штаб, его возглавил мэр города Сергей Надсадин.