НАТО соберёт в Балтике 30 кораблей ради чёткого сигнала России

НАТО проведёт масштабные военно-морские учения в Балтийском море, в которых поучаствуют порядка 30 кораблей и свыше трёх тысяч военнослужащих, с целью отправить России "чёткий сигнал" о том, что альянс будет решительно защищать регион. Такое заявление сделал глава ВМС Германии вице-адмирал Кристиан Каак, его слова приводит Reuters.

"Мы посылаем России чёткий сигнал о бдительности: не в нашу смену! Надёжное сдерживание должно включать в себя способность атаковать", — сообщил глава немецкого флота.

По информации агентства, учения, получившие название "Северное побережье", начнутся 9 сентября и будут длиться две недели. В них будут задействованы силы всех стран НАТО, которые расположены в Балтийском море, а вместе с ними военные США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции.

Каак добавил, что основной приоритет учений — безопасность морских маршрутов в Балтийском море, ведь Финляндия и страны Прибалтики почти полностью зависят от этих путей. Другие маршруты в эти государства проходят через Сувалкский коридор (в нём всего две трассы и одна железная дорога), который очень легко можно перекрыть.