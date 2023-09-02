СМИ: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Киеву

Президент США Джо Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать украинцам, пишет журналист Newsweek Йони Михани.

"Поскольку глава Белого дома не смог донести до американского народа логическое обоснование участия Соединённых Штатов в украинском конфликте, это уже привело к тому, что большинство жителей не одобряют выделение конгрессом дополнительных средств Киеву", — говорится в статье.

По мнению обозревателя, это может сократить объём военной помощи.

Как показал недавний опрос CNN, больше половины американцев (55%) считают, что Штаты должны прекратить дальнейшее финансирование Украины. В то же время ещё 51% опрошенных думают, что США и так сделали уже достаточно для Киева. Эти данные показывают резкое изменение настроений по сравнению с февралём 2022 года. Тогда 62% американцев считали, что США следовало бы делать больше для Украины.