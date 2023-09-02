Грибы оказались невиновны в смерти челябинской школьницы, умершей после семейного обеда

Причиной смерти 13-летней школьницы из посёлка Роза Челябинской области, которой стало плохо после блюда из грибов, оказалось отравление угарным газом. Об этом Ura.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

"Эксперты провели вскрытие тела. Причиной смерти стало отравление угарным газом", — поделился он.

На данный момент устанавливается источник угарного газа. Как отметила глава Коркинского района Челябинской области Наталья Лощинина, девочка была отличницей и совсем недавно выступала на дне города.

Тем временем Следственное управление СК РФ по региону отчиталось о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).