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2 сентября, 13:26

Грибы оказались невиновны в смерти челябинской школьницы, умершей после семейного обеда

Ura.ru: Причиной смерти школьницы из Челябинской области стал угарный газ

Причиной смерти 13-летней школьницы из посёлка Роза Челябинской области, которой стало плохо после блюда из грибов, оказалось отравление угарным газом. Об этом Ura.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

"Эксперты провели вскрытие тела. Причиной смерти стало отравление угарным газом", поделился он.

На данный момент устанавливается источник угарного газа. Как отметила глава Коркинского района Челябинской области Наталья Лощинина, девочка была отличницей и совсем недавно выступала на дне города.

Тем временем Следственное управление СК РФ по региону отчиталось о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Напомним, о смерти 13-летней школьницы стало известно вчера. Врачи пытались спасти девочку, но степень интоксикации была высокой. Также в больницу поступила мать погибшей, её парализовало.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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