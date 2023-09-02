Более 40 человек пострадало в ходе столкновений беженцев в Тель-Авиве
Вооружённые столкновения беженцев в Тель-Авиве. Обложка © Twitter / LebUpdates00
В Тель-Авиве разгорелись столкновения беженцев, в результате которых пострадало более 40 человек. Об этом сообщает местная газета The Times of Israel.
Противники правительства Эритреи устроили митинг в центре города: мигранты пришли к зданию посольства и потребовали не проводить в Тель-Авиве Фестиваль эритрейской культуры. В результате протест перерос в столкновение с эритрейскими соотечественниками, затем в дело вмешались полицейские.
Вооружённые столкновения беженцев в Тель-Авиве. Видео © Twitter / martinplaut / Northistan / GoldingBF
"В медицинский центр в центре Тель-Авива поступило в общей сложности 43 раненых, 14 из них в тяжёлом состоянии", — говорится в сообщении.
Среди ранений были диагностированы огнестрельные и ножевые, а также ранения головы. При этом тридцать пострадавших — правоохранители. Они преимущественно поступили в больницу с синяками — беженцы закидывали их камнями и разными предметами.
Как сообщили в пресс-службе израильской полиции, чтобы успокоить буйных, необходимо было открыть огонь. Уточняется, что 39 человек были арестованы.
Ранее Лайф рассказывал об израильских митингах, на которые тысячи граждан вышли, чтобы высказаться против судебной реформы, проводящейся силами правительства во главе с Биньямином Нетаньяху. На крупнейшей акции собралось более 100 тысяч участников. Они кричали "Позор!" в адрес Нетаньяху и требовали отозвать реформу.