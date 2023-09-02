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2 сентября, 14:12

Более 40 человек пострадало в ходе столкновений беженцев в Тель-Авиве

<p>Вооружённые столкновения беженцев в Тель-Авиве. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/LebUpdates00/status/1697959197487333847/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LebUpdates00</a></p>

Вооружённые столкновения беженцев в Тель-Авиве. Обложка © Twitter / LebUpdates00

В Тель-Авиве разгорелись столкновения беженцев, в результате которых пострадало более 40 человек. Об этом сообщает местная газета The Times of Israel.

Противники правительства Эритреи устроили митинг в центре города: мигранты пришли к зданию посольства и потребовали не проводить в Тель-Авиве Фестиваль эритрейской культуры. В результате протест перерос в столкновение с эритрейскими соотечественниками, затем в дело вмешались полицейские.

Вооружённые столкновения беженцев в Тель-Авиве. Видео © Twitter / martinplaut / Northistan / GoldingBF

Вооружённые столкновения беженцев в Тель-Авиве. Фото © Twitter / IbnSufyan313

Вооружённые столкновения беженцев в Тель-Авиве. Фото © Twitter / IbnSufyan313

"В медицинский центр в центре Тель-Авива поступило в общей сложности 43 раненых, 14 из них в тяжёлом состоянии", — говорится в сообщении.

Вооружённые столкновения беженцев в Тель-Авиве. Фото © Twitter / IbnSufyan313

Вооружённые столкновения беженцев в Тель-Авиве. Фото © Twitter / IbnSufyan313

Вооружённые столкновения беженцев в Тель-Авиве. Фото © Twitter / IbnSufyan313

Вооружённые столкновения беженцев в Тель-Авиве. Фото © Twitter / IbnSufyan313

Среди ранений были диагностированы огнестрельные и ножевые, а также ранения головы. При этом тридцать пострадавших — правоохранители. Они преимущественно поступили в больницу с синяками — беженцы закидывали их камнями и разными предметами.

Как сообщили в пресс-службе израильской полиции, чтобы успокоить буйных, необходимо было открыть огонь. Уточняется, что 39 человек были арестованы.

Две тысячи мигрантов прибыли по морю в Италию за сутки

Две тысячи мигрантов прибыли по морю в Италию за сутки

Ранее Лайф рассказывал об израильских митингах, на которые тысячи граждан вышли, чтобы высказаться против судебной реформы, проводящейся силами правительства во главе с Биньямином Нетаньяху. На крупнейшей акции собралось более 100 тысяч участников. Они кричали "Позор!" в адрес Нетаньяху и требовали отозвать реформу.

Николь Вербер
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