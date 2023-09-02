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Регион
Опубликовано 2 сентября 2023, 13:47
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В США отметили истерику Кулебы, которая говорит о тяжелейшем положении Киева

Аналитик Джонсон: Кулебе ничего не остаётся, кроме как затыкать критиков ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы заткнуться к недовольным провальным контрнаступлением ВСУ свидетельствует о том, что Киев находится в тяжелейшей ситуации. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue works.

"Кулеба, очевидно, оказался в неприятной ситуации. Критика продолжает расти вполне обосновано, так как Украина проигрывает", объяснил аналитик.

Как считает Джонсон, украинское контрнаступление обернулось полным крахом. Всё, что может делать в такой сложной ситуации дипломат, — изо всех сил призывать сражаться за Украину, добавил он, комментируя предложение Кулебы критикам "приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр".

Военный эксперт отчасти согласился с украинским дипломатом. По его мнению, было бы справедливо, если бы те люди, которые подтолкнули украинцев к самоубийственному контрнаступлению, тоже рисковали своими жизнями.

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Ранее Кулеба отказался признать контрнаступление ВСУ провальным. Он уверяет, что в Киеве спокойно воспринимают прогнозы аналитиков о мрачном будущем Незалежной, но советует быть осторожнее со своими "предсказаниями".

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Юрий Лысенко
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