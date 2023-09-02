"Оборотни и лицемеры": Звезда "Мухтара" высказалась об украинских актёрах Роговцевой, Талашко и Бенюке

Заслуженная артистка РФ и звезда сериала "Возвращение Мухтара" и его продолжения "Мухтар. Новый след" Оксана Сташенко назвала оборотнями своих украинских коллег, которые стали популярными благодаря ролям у советских и российских режиссёров, а теперь высказываются против нашей страны и поддерживают киевский режим. Об этом она заявила в рамках открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел".

"Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом личину свою явили. Лицемеры, оборотни", — приводит её слова aif.ru.

В числе таких артистов, например, актриса Ада Роговцева, снявшаяся в "Укрощении огня" и "Вечном зове", актёр Владимир Талашко, известный по роли Скворцова в фильме "В бой идут одни "старики", а также Богдан Бенюк из кинокартин "Аты-баты, шли солдаты…" и "Утёсов. Песня длиною в жизнь". Как призналась Сташенко, после начала специальной военной операции ей пришлось разорвать связь со многими украинскими коллегами.