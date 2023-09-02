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2 сентября, 14:30

"Оборотни и лицемеры": Звезда "Мухтара" высказалась об украинских актёрах Роговцевой, Талашко и Бенюке

Сташенко назвала оборотнями коллег с Украины, скрывавших свои настоящие взгляды

<p>Звезда сериала "Возвращение Мухтара" и его продолжения "Мухтар. Новый след" Оксана Сташенко. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Oksana_Stashenko_img.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Звезда сериала "Возвращение Мухтара" и его продолжения "Мухтар. Новый след" Оксана Сташенко. Обложка © Wikipedia

Заслуженная артистка РФ и звезда сериала "Возвращение Мухтара" и его продолжения "Мухтар. Новый след" Оксана Сташенко назвала оборотнями своих украинских коллег, которые стали популярными благодаря ролям у советских и российских режиссёров, а теперь высказываются против нашей страны и поддерживают киевский режим. Об этом она заявила в рамках открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел".

"Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом личину свою явили. Лицемеры, оборотни", — приводит её слова aif.ru.

В числе таких артистов, например, актриса Ада Роговцева, снявшаяся в "Укрощении огня" и "Вечном зове", актёр Владимир Талашко, известный по роли Скворцова в фильме "В бой идут одни "старики", а также Богдан Бенюк из кинокартин "Аты-баты, шли солдаты…" и "Утёсов. Песня длиною в жизнь". Как призналась Сташенко, после начала специальной военной операции ей пришлось разорвать связь со многими украинскими коллегами.

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Кстати, в рамках открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел", который носит патриотический характер, впервые о конфликте на Украине высказалась заслуженная артистка РСФСР и звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей. 75-летняя актриса выразила уверенность, что в конечном итоге добро обязательно победит зло, а разум одержит вверх над безумием.

Николь Вербер
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