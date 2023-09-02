Онколог предупредил сварщиков о страшнейшей болезни и объяснил, как защититься

Меланома — одно из самых агрессивных злокачественных новообразований. Риск её возникновения может грозить не только любителям позагорать и тем, кто работает на открытом воздухе, но и менее очевидным категориям граждан, например сварщикам. О том, как пренебрежение средствами защиты может спровоцировать нежеланную болезнь, Лайфу рассказал онколог, заведующий дневным стационаром клиники "Евроонко" в Краснодаре Антон Ёлкин.

Врач привёл случай из жизни, когда в подростковом возрасте варил ограду на даче у бабушки. Он был не в маске, а в специальных очках, поэтому получил сильнейший ожог ультрафиолетом (УФ-С). По сути, это космический ультрафиолет, которого нет на нашей планете благодаря озоновому слою. Он намного опаснее обычного и может нанести серьёзный вред ДНК в клетках кожи и вызвать мутации, приводящие к развитию злокачественной опухоли. Поэтому крайне важно принимать меры для защиты кожи.

"Спустя годы, как опытный онколог, я смотрю на своё лицо и вижу шелушения, покраснения и уже понимаю, что, возможно, лет через 10–15 на этих участках меня будет ожидать какой-то "сюрприз". Поэтому всем, кто занимается сваркой, даже не профессионально, а просто на даче, во дворе, категорически нельзя работать без защиты, потому что меланому можно заработать себе в два счёта", — подчеркнул медик.

Причём это касается не только лица, но и всего тела, ведь многие надевают тяжёлые перчатки, совершенно игнорируя защиту плеч и предплечий. С первого раза меланомы может и не быть, но на десятый она вполне может начать развиваться. Ёлкин также отметил важность регулярного самообследования кожи — это важный шаг в раннем выявлении меланомы.