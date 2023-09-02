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2 сентября, 14:53

Более 40 человек задержаны в Турции за контрабанду мигрантов

Глава МВД Турции Ерликая: Задержаны 42 организатора нелегальной миграции

Турецкие правоохранители задержали 42 организаторов незаконной миграции в двух провинциях государства. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"25 организаторов нелегальной миграции задержаны в провинции Мугла, из них один иностранец. 18 из них уже арестованы", сообщил министр.

В провинции Измир задержали 17 контрабандистов, в их числе есть один иностранец, 13 из них уже были арестованы. Операция по задержанию нарушителей в обоих регионах проводилась совместными усилиями полиции, жандармерии и береговой охраны.

История с выселением детей из отеля в Турции закончилась многомиллионным штрафом

История с выселением детей из отеля в Турции закончилась многомиллионным штрафом

А в начале августа власти Антальи предупредили туристов о том, что их могут выселить из съёмного жилья, если на его аренду не будет заключён официальный договор с собственником. В регионе будут проверять арендованные иностранцами квартиры и дома, если поступит информация о возможных нарушениях. В случае подтверждения сведений владельца недвижимости ждёт штраф, а туристов выселят.

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ТАСС / ЕРА / ERDEM SAHIN

Юрий Лысенко
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