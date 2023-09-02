Более 40 человек задержаны в Турции за контрабанду мигрантов
Глава МВД Турции Ерликая: Задержаны 42 организатора нелегальной миграции
Турецкие правоохранители задержали 42 организаторов незаконной миграции в двух провинциях государства. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.
"25 организаторов нелегальной миграции задержаны в провинции Мугла, из них один иностранец. 18 из них уже арестованы", — сообщил министр.
В провинции Измир задержали 17 контрабандистов, в их числе есть один иностранец, 13 из них уже были арестованы. Операция по задержанию нарушителей в обоих регионах проводилась совместными усилиями полиции, жандармерии и береговой охраны.
А в начале августа власти Антальи предупредили туристов о том, что их могут выселить из съёмного жилья, если на его аренду не будет заключён официальный договор с собственником. В регионе будут проверять арендованные иностранцами квартиры и дома, если поступит информация о возможных нарушениях. В случае подтверждения сведений владельца недвижимости ждёт штраф, а туристов выселят.
ТАСС / ЕРА / ERDEM SAHIN