Более 40 человек задержаны в Турции за контрабанду мигрантов

Турецкие правоохранители задержали 42 организаторов незаконной миграции в двух провинциях государства. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"25 организаторов нелегальной миграции задержаны в провинции Мугла, из них один иностранец. 18 из них уже арестованы", — сообщил министр.

В провинции Измир задержали 17 контрабандистов, в их числе есть один иностранец, 13 из них уже были арестованы. Операция по задержанию нарушителей в обоих регионах проводилась совместными усилиями полиции, жандармерии и береговой охраны.