Украинская армия не только не смогла провести контрнаступление, но и начала терять свои оборонительные позиции, вместе с тем президент страны Владимир Зеленский продолжает отчитываться о "победах". Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

"Зеленский постоянно там рассказывает, что идёт наступление. <…> На фронте ничего нет, всё это ложь. <…> Всё время говорят, что да, уже победа, уже штурм, уже прорвали. Каждый день вот всё вот это", — пояснил он.

Российские войска наступают по всему фронту, бои уже идут под Купянском, Марьинкой и не только, отметил Соскин. По его словам, Зеленский прекрасно осведомлён о провалах ВСУ, но сказать правду не может. Экс-чиновник уверен, что натовская тактика ведения боевых действий показала свою несостоятельность, а западная техника сильно отстаёт по эффективности от российской.