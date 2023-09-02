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Опубликовано 2 сентября 2023, 14:55
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Экс-советник Кучмы озвучил неутешительный прогноз для ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин считает, что ВС РФ прорвут оборону ВСУ под Купянском

Украинская армия не только не смогла провести контрнаступление, но и начала терять свои оборонительные позиции, вместе с тем президент страны Владимир Зеленский продолжает отчитываться о "победах". Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

"Зеленский постоянно там рассказывает, что идёт наступление. <…> На фронте ничего нет, всё это ложь. <…> Всё время говорят, что да, уже победа, уже штурм, уже прорвали. Каждый день вот всё вот это", — пояснил он.

Российские войска наступают по всему фронту, бои уже идут под Купянском, Марьинкой и не только, отметил Соскин. По его словам, Зеленский прекрасно осведомлён о провалах ВСУ, но сказать правду не может. Экс-чиновник уверен, что натовская тактика ведения боевых действий показала свою несостоятельность, а западная техника сильно отстаёт по эффективности от российской.

Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в госизмене
Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в госизмене

Ранее Соскин заявил, что ради спасения Украины на её территории должно быть сформировано альтернативное правительство. А Зеленскому вряд ли удастся удержаться на посту, добавил он.

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ТАСС / Александр Полегенько

Татьяна Миссуми
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