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2 сентября, 15:17

В Амурской области со здания школы ураганным ветром сорвало крышу

<p>В Амурской области со здания школы ураганным ветром сорвало крышу. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/prokuratura28/565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Амурской области</a></p>

В Амурской области со здания школы ураганным ветром сорвало крышу. Обложка © t.me / Прокуратура Амурской области

Крышу сорвало со школы в селе в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону, опубликовав кадры с места.

По данным ведомства, всё произошло сегодня вечером в Новокиевском Увале. В посёлке разбушевалась непогода, поднялся ураганный ветер, его порывами сорвало кровлю со здания местного учебного учреждения. По данному факту начата проверка.

"Сотрудники экстренных служб проводят обследование здания образовательного учреждения. Прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка соблюдению градостроительного законодательства и требования технического регламента о безопасности зданий", — уточняется в сообщении.

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Кстати, ранее спасатель рассказал, что нужно делать при штормовом предупреждении. Эксперт напомнил, что прежде всего без лишней необходимости лучше не выходить никуда из дома. А если вы оказались на улице, следует держаться подальше от шатких конструкций.

Николь Вербер
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