В Амурской области со здания школы ураганным ветром сорвало крышу
В Амурской области со здания школы ураганным ветром сорвало крышу. Обложка © t.me / Прокуратура Амурской области
Крышу сорвало со школы в селе в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону, опубликовав кадры с места.
По данным ведомства, всё произошло сегодня вечером в Новокиевском Увале. В посёлке разбушевалась непогода, поднялся ураганный ветер, его порывами сорвало кровлю со здания местного учебного учреждения. По данному факту начата проверка.
"Сотрудники экстренных служб проводят обследование здания образовательного учреждения. Прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка соблюдению градостроительного законодательства и требования технического регламента о безопасности зданий", — уточняется в сообщении.
Кстати, ранее спасатель рассказал, что нужно делать при штормовом предупреждении. Эксперт напомнил, что прежде всего без лишней необходимости лучше не выходить никуда из дома. А если вы оказались на улице, следует держаться подальше от шатких конструкций.