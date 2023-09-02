В Амурской области со здания школы ураганным ветром сорвало крышу

Крышу сорвало со школы в селе в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону, опубликовав кадры с места.

По данным ведомства, всё произошло сегодня вечером в Новокиевском Увале. В посёлке разбушевалась непогода, поднялся ураганный ветер, его порывами сорвало кровлю со здания местного учебного учреждения. По данному факту начата проверка.

"Сотрудники экстренных служб проводят обследование здания образовательного учреждения. Прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка соблюдению градостроительного законодательства и требования технического регламента о безопасности зданий", — уточняется в сообщении.