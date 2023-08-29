Спасатель рассказал, что нужно делать при штормовом предупреждении

Если вы всё же оказались на улице, то надо держаться подальше от шатких конструкций — рекламных щитов и строительных лесов. Передвигаться надо от здания к зданию, и в это время смотреть на то, что летит сверху и сбоку. Если что-то заметили, лучше сразу прятаться в подъезд. Дома нужно плотно закрыть окна и балконные двери.