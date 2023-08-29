Спасатель рассказал, что нужно делать при штормовом предупреждении
Спасатель Щетинин призвал при штормовом предупреждении не выходить из дома
В случае, если объявлено штормовое предупреждение, лучше не выходить из дома без лишней необходимости. Такой совет дал заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин.
Если вы всё же оказались на улице, то надо держаться подальше от шатких конструкций — рекламных щитов и строительных лесов. Передвигаться надо от здания к зданию, и в это время смотреть на то, что летит сверху и сбоку. Если что-то заметили, лучше сразу прятаться в подъезд. Дома нужно плотно закрыть окна и балконные двери.
"В случае порывов [ветра] не надо изображать корреспондентов и снимать на видео, открыв балкон, что происходит на улице. Держаться подальше от окон, в дальнем углу комнаты. Желательно занавесить окна. Если какой-то предмет с соседней крыши или балкона разобьёт вам стёкла, плотная штора задержит осколки", — отметил Щетинин в беседе с RT.
Ранее Лайф писал о штормовом предупреждении в Приморском крае, который в результате непогоды сильно затопило. 23 августа всего за семь часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков, из-за чего десятки населённых пунктов были отрезаны от транспортного сообщения. Во Владивостоке потоки воды сносили людей и валили деревья, без электроэнергии оставались более 70 тысяч жителей города. 25 августа власти Приморья объявили о введении режима ЧС, при этом на днях число подтопленных домов выросло почти втрое — с 69 до 189.
ТАСС / Михаил Терещенко