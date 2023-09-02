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2 сентября, 15:29

Минобороны Азербайджана заявило о перехвате ударного беспилотника ВС Армении

Военнослужащие Азербайджана обнаружили и сбили армянский ударный беспилотник возле границы. Об этом рассказали в Минобороны страны.

"2 сентября днём подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Кельбаджарского района (граничит с Арменией. — Прим. Лайфа), обнаружили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооружённым силам Армении", указано в заявлении.

Военные Азербайджана уничтожили аппарат при помощи специальных средств, поэтому достичь цели дрон не смог, подчеркнули в военном ведомстве.

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Ранее в Армении заявили о гибели военнослужащего при обстреле со стороны Азербайджана. По данным Еревана, огонь был открыт 21 августа около 15:30 на участке Ахпрадзора.

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Татьяна Миссуми
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