Минобороны Азербайджана заявило о перехвате ударного беспилотника ВС Армении

Военнослужащие Азербайджана обнаружили и сбили армянский ударный беспилотник возле границы. Об этом рассказали в Минобороны страны.

"2 сентября днём подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Кельбаджарского района (граничит с Арменией. — Прим. Лайфа), обнаружили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооружённым силам Армении", — указано в заявлении.

Военные Азербайджана уничтожили аппарат при помощи специальных средств, поэтому достичь цели дрон не смог, подчеркнули в военном ведомстве.