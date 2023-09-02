Истребители ФРГ взяли под охрану небо Словакии, отдавшей советские МиГ-29 Украине
СМИ: ВВС Германии начали охранять воздушное пространство Словакии со 2 сентября
Со 2 сентября самолёты ВВС Германии начинают оказывать поддержку Словакии в защите воздушного пространства страны на фоне украинского конфликта, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС.
Как утверждает источник, вплоть до 22 декабря в небе Словакии будут нести боевое дежурство два истребителя Eurofighter. Кроме того, в воздушном пространстве государства будут организовываться тренировочные полёты.
В настоящее время Словакия лишена возможности самостоятельно защищать своё пространство. Таковы последствия решения передать собственные советские самолёты-истребители МиГ-29 Украине в марте 2023 года.
Ранее экс-премьер Словакии заявил, что все европейские склады с оружием, в том числе в Братиславе, уже опустошены ради помощи Украине. Он оценил сроки восстановления запасов оружия в пять–десять лет.
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